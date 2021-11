'Kruispunt' filmt zoektocht vermist meisje

Het televisieprogramma 'KRO-NCRV Kruispunt' nam een unieke inkijk in het werk van het Veteranen Search Team. En mocht mee met een zoektocht naar een vermist meisje, die zich afspeelde in de bossen rond Oosterbeek en Ede.

Het begon in 2017 met de zoektocht naar Anne Faber. Inmiddels wordt het Veteranen Search Team jaarlijks zo’n 60 keer bij een vermissing door de politie ingezet. Het zoekteam bestaat uit ongeveer 2000 vrijwilligers. Voor het grootste deel bestaat het team uit veteranen. Sommigen zijn met een mentale beschadiging teruggekeerd van hun missie.

Oprichter Dennis van der Kraats (47) coördineert de zoektocht in de Gelderse bossen. Tijdens zijn uitzending naar Afghanistan liep hij een moral injury op: een trauma dat schaamte en schuld als kenmerken heeft. Verkeerde beslissingen in het veld liggen er bij Dennis aan ten grondslag. Hij verliet defensie, maar bij het Veteranen Search Team bloeit hij weer op. 'Ik had na mijn uitzending erg last van een kort lontje en enorme driftbuien. Dat gaat inmiddels veel beter. Veteranen hebben heel lang de maatschappij gediend. Met onze specifieke vaardigheden kunnen we ons nu weer nuttig maken. Dat voelt goed. Iedere zoektocht is eigenlijk een kleine uitzending.'

Inno Rutting (53) doet ook mee aan de zoekactie. Hij vloog in een Chinook-helikopter. Hij diende onder meer in Bosnië, Irak en Afghanistan en zag er de ellende van de oorlog. Inno hield er PTSS aan over en was lang de weg kwijt. Hij twijfelde of hij zich bij het zoekteam zou aansluiten maar is blij dat hij er nu deel vanuit maakt. 'Ik vind er veiligheid. Bijna iedereen heeft hier een rugzakje. We begrijpen elkaar. De kameraadschap is groot. Het is natuurlijk verschrikkelijk dat iemand is vermist. Maar het zoeken geeft mij een boost.'

Het Veteranen Search Team vindt ongeveer de helft van de vermisten. In de meeste gevallen is de persoon helaas niet meer in leven. Vaak gaat het om suïcide of demente mensen die zijn verdwaald. Teamlid John Blonk (47) maakte in Bosnië deel uit van een VN-missie. In de Gelderse bossen stuurt hij met harde stem de zoekende veteranen aan. Hij zegt dat ook het vinden van een overleden persoon voldoening kan geven. 'Natuurlijk tref je liever iemand levend aan. Maar het is voor de nabestaanden erg waardevol dat een naaste wordt gevonden. Het is triest. Maar de onzekerheid is voorbij en er kan ruimte komen voor het afscheid en het rouwproces.”'

