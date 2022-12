'Kruispunt' brengt een ode aan Maria

Op Eerste Kerstdag zendt 'Kruispunt' een ode aan Maria uit. Maria, de moeder van Jezus, die tot op de dag van vandaag voor velen een troosteres is en een houvast in het leven. Wie was zij en waar is zij nog te vinden?

Maria is de meest afgebeelde vrouw ter wereld. Een onverwoestbaar en wereldomvattend icoon. Dagelijks branden mensen overal ter wereld een kaarsje op voor Maria en vragen haar bijstand. Zo ook bij De Zoete Lieve Vrouw van de Sint Jan in Den Bosch, waar de kaarsen niet aan te slepen zijn. Ook bezoeken vele gelovigen Kevelaer, dat net over grens ligt en één van de bekendste bedevaartsoorden in Europa is.

Voor velen is Maria een voorbeeld, een moeder, een krachtige sterke vrouw die veel heeft moeten doorstaan. Er zijn vele verhalen van Maria verschijningen en door de eeuwen is zij altijd weer anders afgebeeld. In de christelijk orthodoxe wereld is Maria een vorstin met een purperen kleed, in de rest van het christendom is zij juist de nederige vrouw die bezoek krijgt van een engel. Wat blijft is de troost van één van de grootste vrouwen die de geschiedenis heeft gekend.

'Kruispunt: Een ode aan Maria', zondag 25 december om 17.45 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.