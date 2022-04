KRO-NCRV's 'Puberruil' keert terug op televisie

KRO-NCRV brengt 'Puberruil' terug op televisie. Het populaire programma was voor het laatst te zien in 2018, na maar liefst 19 succesvolle seizoenen. In 'Puberruil' stappen twee pubers uit hun vertrouwde bubbel en ruilen een paar dagen van leven.

Een ander gezin, huis en dagelijkse routines. Hoe voelt het om even in compleet andere schoenen te staan? Tijdens de ruil worden ze bijgestaan door presentator Jan Kooijman.

In de acht afleveringen maken we kennis met 16 pubers met verschillende leefwijzen. Zo ruilt in de eerste aflevering aanstormend politicus Joep van leven met autohandelaar Dion. De 16-jarige Dion woont in het Brabantse Waalre. Hij is gestopt met school om zich te storten op zijn bedrijf: handel in tweedehands auto’s. Dion is een echt ‘familiemens’ en heeft zes broers en zussen. Joep is 17 jaar, is enig kind en woont bij zijn vader in het centrum van Den Haag. Joep doet VWO, en is politiek actief bij de JOVD, jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie. Hij droomt van een carrière als Minister President.

Ook kijken we mee tijdens de ruil van onder meer musicaltalent Kyra met de Syrische Lojain, You-Tuber Doran met vogelaar Tijmen en is er een speciale ruil tussen twee helften van eeneiige tweelingen.

''Puberruil' is terug en daar zijn we ontzettend trots op. Het bekende format is uiteraard in een nieuw jasje gestoken en kan anno 2022 weer echt iets toevoegen. We leren van elkaars verschillen en krijgen een uniek inkijkje in de belevingswereld van pubers. Als KRO-NCRV vinden we het belangrijk om verschillende culturen en leefwijzen onder de aandacht te brengen. Te benadrukken dat we meer overeenkomsten hebben dan verschillen ook al lijkt dat op het eerste gezicht niet zo. Het is ontzettend leuk om te zien dat de pubers door de ruil hun eigen bubbel doorbreken en daardoor vaak veel meer begrip hebben voor de ander', aldus Sandra Hilster, mediadirecteur KRO-NCRV.

'Puberruil', vanaf dinsdag 5 april om 21.00 uur bij KRO-NCRV op NPO 3.