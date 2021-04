KRO-NCRV's 'Petrus in het Land': Tot zegen zijn

Foto: © KRO-NCRV 2021

Petrus is op bezoek in de Protestantse Gemeente van Rijswijk. Het thema van de aflevering is 'Tot zegen zijn'. Wat betekent het om gezegend te zijn, en om jouw zegen te delen met een ander?