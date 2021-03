KRO-NCRV's 'Petrus in het Land': op leven en dood

Vandaag is 'Petrus in het Land' op bezoek in Scheveningen. Achter de drukte van de boulevard vinden we nog het oude vissersdorp vol verhalen.

In de Bethelkerk neemt predikant Gerco Lock ons aan de hand van een schilderij van Marc Mulders mee in het thema 'Op leven en dood'. Ina Pronk stond model voor het standbeeld van de vissersvrouw op de boulevard. Zij weet hoe dicht leven en dood op zee bij elkaar liggen. Acteur en theatermaker Gert-Jan van den Ende maakt filmpjes met de kinderen van de gemeente en gaat vandaag op het strand met één van hen in gesprek over het thema.

Petrus in het land op tv

We zijn op bezoek in Scheveningen. Achter de drukte van de boulevard vinden we nog het oude vissersdorp vol verhalen.

We zijn op bezoek in Scheveningen. Achter de drukte van de boulevard vinden we nog het oude vissersdorp vol verhalen.

We zijn op bezoek in Eelde-Paterswolde. In dit mooie dorp op de rand van Drenthe en Groningen gaan we op bezoek bij de gemeente van de Dorpskerk. Het thema is 'Een weg vooruit'.