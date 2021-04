KRO-NCRV's 'Petrus in het Land': het leven delen

Vandaag is 'Petrus in het Land' op bezoek in de Hervormde Gemeente van Broek op Langedijk, mooi gelegen op de rand van het stedelijk gebied rond Alkmaar en de Noord-Hollandse polders.

Leon van den Dool, de jonge dominee van de gemeente, heet ons welkom bij de oude dorpskerk en vertelt zijn verhaal bij het thema 'Het leven delen'. We zien hoe hij en zijn vrouw zelf concreet hun leven en hun huis delen met een uit Egypte gevlucht gezin. En we ontmoeten gemeentelid Ruth de Bruin en haar kinderen. Zij is erg actief in het kinderwerk in de kerk, maar zoekt in deze tijd juist ook de verbinding met de ouderen in de gemeente.

'Petrus in het Land', zaterdag 24 april om 17.10 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.