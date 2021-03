KRO-NCRV's 'Kruispunt': Vlucht uit de Randstad

Nu de dynamische stad niet meer bruist, lonkt de ruimte van het achterland en groeit het verlangen naar een andere levensstijl.

Vorige maand maakte het CBS bekend dat meer mensen de Randstad verlaten dan dat ernaartoe verhuizen. Vooral de Veluwe, Drenthe en delen van Gelderland zijn in trek. Wat is er aan de hand?

App-ontwikkelaar Sarah groeide op in Ede: 'Ik vond het een gehucht. Op mijn 18de vertrok ik met het vaste voornemen om nooit meer terug te komen.' Sinds de zomer van 2020 is ze, na 10 jaar in de Randstad toch weer terug. Haar verlangen naar natuur en familie won het van de hippe stad, die nooit slaapt: 'Het is hier lekker rustig. Er is veel minder te doen dan in Amsterdam. Ik voel me ook veel meer tot rust gekomen.'

Leven in een grote stad is aantrekkelijk als je veel buiten de deur bent: uit eten, naar het theater of met vrienden de kroeg in. Maar door de corona-lockdown kan dat allemaal niet meer. Op kleine bovenetages in de stad wordt thuis gewerkt, online onderwijs gevolgd en geleefd. Het verlangen naar een plek met meer ruimte om te leven wordt voor veel Randstedelingen dan ook steeds groter naarmate de lockdowns langer duren.

Makelaar Suzanne verhuisde in al 5 jaar geleden met haar gezin van de hoofdstad naar een dorpje in de Betuwe met 300 inwoners: 'De rust, die ik hier ervaar, daar droomde ik wel van.' Zij begeleidt Randstedelingen, die dezelfde stap willen zetten. Vorig jaar namen de aanvragen enorm toe. Suzanne ziet dezelfde overspannen huizenmarkt ontstaan als in de stad: 'Als ik niet binnen drie uur reageer, komen we al niet meer in aanmerking voor een bezichtiging.'

Linda en Floris zagen hun droomhuis in Drenthe net aan hun neus voorbij gaan. Het stel woont nu nog met hun twee jonge kinderen in klein appartement in Utrecht. Linda groeide op in een dorp en mist in Utrecht het contact met de mensen om haar heen: 'We gingen eens kijken naar een huis in Dwingeloo en we liepen een rondje door het dorp. Iedereen zei ons gedag. Ik heb daar op een dag meer mensen gegroet dan in jaren in Utrecht.' Samen met makelaar Suzanne hopen ze hun droom te realiseren.

