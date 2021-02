KRO-NCRV's 'Kruispunt': Van doktersjas tot ziekenhuispyjama, en omgekeerd

Foto: © KRO-NCRV 2021

In KRO-NCRV 'Kruispunt' twee artsen over wat ze meemaakten als patiŽnt en een slager-in- opleiding die na zijn ziekte voor de verpleegkunde koos. Een arts die patiŽnt wordt en een patiŽnt die verpleegkundige wil worden.

Hoe lastig is het voor een dokter om patiënt te zijn? En wat maakt dat je als patiënt verpleegkundige wil worden? Ervaringen van de andere kant, met intensivist Meta van der Woude, interventieradioloog Warner Prevoo en leerling-verpleegkundige Remco Mourik.

Remco Mourik was van zijn tweede tot zijn tiende leukemiepatiënt. Daarna leidde hij een leven als elke andere jongen. Met zijn opleiding tot meesterslager bereidde hij zich voor op een rol in het familiebedrijf van zijn ouders. Tot hij weer ziek werd. De diagnose: je hebt nog drie, hooguit vier maanden te leven. Vanuit zijn ziekenhuisbed beraadde hij zich op zijn toekomst. Bucketlist? Had hij niet.

In haar werk wordt ze voortdurend geconfronteerd met patiënten in een acute situatie. Handelen in dit soort situaties was haar tweede natuur. Maar sinds Meta van der Woude (55) zelf de dood in de ogen heeft gekeken, lukt het haar niet meer. De professionele distantie die ze als arts had, lijkt verdwenen nu ze zelf patiënt is geweest. In de eerste golf kreeg ze corona en belandde op haar eigen afdeling, op de intensive care in het Zuyderland ziekenhuis in Heerlen. Vier maanden na haar ontslag gaat ze weer voorzichtig aan het werk, maar nog steeds, inmiddels negen maanden na haar opname, moet ze flink revalideren, zowel fysiek als mentaal.

Warner Prevoo (57) kreeg vijf jaar geleden een verpletterende diagnose. Longkanker stadium IV. Terminaal. 'Zestien jaar lang heb ik als specialist dagelijks met de ziekte te maken. Al zestien jaar kijk ik het beest dat kanker heet in de bek. Kanker is het domein van mijn patiënten en ik ben de dokter', schrijft hij in zijn boek Echte dokters huilen ook (2018). Maar dokters zijn niet immuun voor de ziekten die ze bestrijden.

Remco (27) overleefde zijn eigen doodvonnis. Uiteindelijk bleek dat hij geen kanker, maar een zeldzame auto-immuunziekte heeft. Zijn tijd in het ziekenhuis, de gesprekken met verpleegkundigen gaven hem een andere kijk op zijn beroepskeuze. Als verpleegkundige zou hij zijn ervaringen als patiënt kunnen inzetten en iets kunnen betekenen voor mensen in een moeilijke periode in hun leven. Hij besloot om een opleiding tot verpleegkundige te volgen en loopt nu stage op de oncologie-afdeling in het Erasmus MC in Rotterdam, waar hij jarenlang als patiënt kind aan huis was.

Prevoo hoort bij de 2 tot 3 % uit de statistieken die vijf jaar na de diagnose die hij kreeg, nog leeft. Hij werkt parttime in het ziekenhuis en volgt een opleiding tot coach. Hij zou het liefst collega’s willen coachen en ze waarschuwen voor het grenzeloze doorwerken dat hijzelf als arts zo vaak heeft gedaan.

Van doktersjas tot ziekenhuispyjama, en omgekeerd. 'KRO-NCRV Kruispunt' over de andere kant van het ziekenhuisbed.

'Kruispunt', maandag 8 februari om 22.50 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.