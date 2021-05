KRO-NCRV's 'Kruispunt': Titus Brandsma  held en heilige

De heiligverklaring van Titus Brandsma kan elk moment vanuit het Vaticaan worden aangekondigd. Een eerbetoon aan de priester, karmeliet, schrijver en journalist die in 1942 in Dachau werd vermoord.

KRO-NCRV 'Kruispunt' duikt in zijn leven en zijn verzetswerk, op zoek naar de eigentijdse betekenis van Titus Brandsma. Als held, en straks ook als heilige.

Al in de jaren dertig waarschuwde hij herhaaldelijk voor het oprukkend nazisme en ook tijdens de bezetting leverde hij openlijk kritiek op het nazibewind. Hij werd scherp in de gaten gehouden, maar weigerde onder te duiken. Hij ging zelfs persoonlijk op bezoek bij krantenredacties met een oproep om NSB-advertenties te weigeren en om te pleiten voor eerlijke en onafhankelijke journalistiek. Hij werd verraden en opgepakt. Via Kamp Amersfoort, het Scheveningse Oranjehotel en kamp Kleef kwam hij in Dachau terecht. Daar overleed hij op 27 juli 1942, 61 jaar oud.

In Nederland klinkt zijn naam misschien bekend, maar weinigen weten waar hij precies voor stond. In het buitenland is hij veel bekender en geniet hij een geweldige reputatie. Zo bestaat er op de Filippijnen een Titus Brandsma Award, een prijs voor moedige journalistiek in een land waar de waarheid opschrijven levensgevaarlijk kan zijn. Titus Brandsma als schutspatroon voor journalisten, voorvechter van het vrije woord.

KRO-NCRV 'Kruispunt' bezoekt het Titus Brandsma Memorial in Nijmegen, waar ze het kardinalenoverleg in het Vaticaan over de heiligverklaring scherp in de gaten houden.

En het Karmelietenklooster in Boxmeer dat het archief van Brandsma beheert. Hier liggen stukgelopen schoenen, scheergerei, een paraplu; voorwerpen uit zijn koffertje dat vanuit Dachau aan de nabestaanden werd opgestuurd. Aan het woord komt ook achterneef Titus, die zijn naam met trots draagt.

'Kruispunt', over de erfenis van pater Titus Brandsma op zondag 3 mei om 22.50 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.