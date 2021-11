KRO-NCRV's 'Kruispunt': Oud en uit de kast

Op latere leeftijd uit de kast komen, ook voor 50-plussers blijft het een worsteling. In KRO-NCRV 'Kruispunt' ontroerende verhalen van ouderen die met een late coming-out hun geluk hebben gevonden. Na een leven waarin ze probeerden aan het traditionele plaatje te voldoen, kwamen ze uiteindelijk toch uit voor hun diepste verlangen.Ze legden hun eigen weg af van strijd, moed en veerkracht.

Met het delen van hun verhaal hopen ze nu andere roze ouderen te inspireren om voor hun geaardheid uit te komen.

Ies (73), opgegroeid in een streng gelovig milieu, kwam op 66-jarige leeftijd uit de kast. Een zwaar mentaal gevecht met zichzelf, zijn omgeving en zijn geloof ging hieraan vooraf. De stress die voortkwam uit jarenlang gevoelens onderdrukken in zijn huwelijk, veroorzaakte uiteindelijk een hartaanval. Zijn arts legde hem de keuze voor: zich ertegen blijven verzetten en doodgaan, of een nieuw leven beginnen. Ies besloot dit laatste te doen, al verloor hij hierbij de steun van zijn gezin en gemeenschap. Uiteindelijk vond hij een nieuwe kerk waar hij wel zichzelf kan zijn.

Wim (73) wist op jonge leeftijd al dat hij op mannen viel. Hij voelde zich anders, maar kon zijn gevoelens met niemand delen. 'Deze intense eenzaamheid kan ik nog steeds niemand echt duidelijk maken.' Een bevriende dominee zag waar Wim mee worstelde en vroeg zijn levensverhaal met hem te delen. Een bijzonder gesprek tussen de twee gaf Wim het laatste duwtje om op 66-jarige leeftijd uit de kast te komen, na het overlijden van zijn vrouw.

De Groningse Marjet (70) zet zich als Roze 50+ ambassadeur in om het bestaan van roze ouderen te erkennen. Hoewel ongeveer tien procent van de bevolking homoseksueel, biseksueel of transgender is, lijken deze ouderen bijna onzichtbaar in verzorgingshuizen. 'Roze ouderen? Die hebben wij hier niet', klinkt er regelmatig. Veel ouderen in verzorgingshuizen houden nog steeds hun geaardheid verborgen, bang om te worden afgewezen of buitengesloten. Als geestelijk verzorgster heeft Marjet dit ook ervaren bij de verzorgingshuizen waar zij werkte. Samen met twee muzikanten gaat ze terug naar deze locaties om een muzikale voorstelling te geven en aangrijpende verhalen van roze ouderen te vertellen.

'Kruispunt', maandag 22 november om 22.50 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.