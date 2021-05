KRO-NCRV's 'Kruispunt' op het kloosterpad (deel 2)

Een tweeluik waarin KRO-NCRV 'Kruispunt' een nieuwe pelgrimsroute bewandelt langs eeuwenoude kloosters in Brabant. Het programma, dat eerder succesvolle kloosterseries en langs populaire pelgrimroutes op de weg naar Santiago de Compostella bijzondere verhalen optekende, slaat hiermee zelf ook een nieuwe weg in.

2021 is uitgeroepen tot het jaar van het Brabants Kloosterleven en speciaal daarvoor is een 330 kilometer lang wandelpad samengesteld langs vijftig (voormalige) kloosters. In sommige kloosters kunnen wandelaars overnachten, aanschuiven in de refter voor een kloostermaaltijd en kennismaken met de leefwijze van kloosterlingen.

KRO-NCRV 'Kruispunt' loopt in twee uitzendingen het kloosterpad met een aantal bijzondere pelgrims, die allemaal hun eigen reden hebben om op weg te gaan. Ze wandelen op struinpaden door het Brabants landschap en bezoeken kloosters en kerken. De route voert ze door historische stadjes en dorpen en over de dijken langs de Maas, met een weids uitzicht op de uiterwaarden en het water.

In de tweede aflevering de wandelaars Kathleen en Sonja. Kathleen heeft in haar jonge jaren bij Moeder Theresa-huizen in India gewerkt en heeft zich wel eens afgevraagd of het kloosterleven niet iets voor haar zou zijn. Sonja wil nieuwe wegen inslaan in haar leven en hoopt dat het lopen van het kloosterpad haar op ideeën brengt. Ze bezoeken de zusters clarissen in het Sint Josephklooster in Megen. Dit jaar bestaat hun communiteit 550 jaar.

Ricky (83) komt daar twee keer per dag om te bidden. Ze is ooit ingetreden, maar koos uiteindelijk voor een leven buiten de kloostermuren. Ze wandelt veel en het kloosterpad is een pelgrimsroute die op haar lijf geschreven is.

In de prachtige kloostertuin in Megen ontmoeten we illustrator Ludwig Volbeda, wiens verfijnde tekenwerk gerust monnikenwerk genoemd mag worden. Hij maakte speciaal voor Kloosterjaar 2021 een illustratiemap, over de geschiedenis van het kloosterleven. Ludwig is nu bezig met een grafisch verhaal over zijn Brabantse familiegeschiedenis en zijn oma, die vaak bij de Norbertinessen in Oosterhout kwam.

KRO-NCRV 'Kruispunt' op het kloosterpad. Een eeuwenoude pelgrimstraditie in het decor van het weidse Brabantse landschap. Langs kloosters en kerken, op zoek naar stilte en nieuwe inzichten.

In de eerste aflevering ontmoeten we Mirjam en Carla. Ruim tien jaar geleden verloor Mirjam volkomen onverwacht haar zoon Luuk. Lange wandelingen met haar vriendin Carla hielpen haar erbovenop in de moeilijke tijd na Luuks dood.

Mia (80) en haar broer Frans (72) zijn langs de route op zoek naar hun katholieke roots. Mia bracht haar jeugd grotendeels door in een katholiek meisjesinternaat en broer en zus groeiden dus gescheiden op. Tijdens hun wandeling op het kloosterpad vertellen ze elkaar verhalen over hun jeugd.

Podcastmaker Alida is vanuit Rwanda naar Nederland gevlucht. Lopen helpt haar om stil te worden. Ze verkent samen met een kloosterling de nieuwe wandelroute.

'Kruispunt', maandag 17 en 24 mei om 22.40 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.