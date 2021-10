KRO-NCRV's 'Kruispunt': Dierendagspecial 'Liefde in het dierenasiel'

Je eigen hond of kat, voor veel mensen een wens die lastig te vervullen is, zeker als je fulltime werkt. Door het vele thuiswerken door corona kwam daar verandering in. Duizenden Nederlanders haalden een kat of hond in huis.

Fokkers hadden gouden tijden, asielen liepen leeg. Maar er bleef ook een groep achter in het asiel. Oudere dieren, honden met gedragsproblemen of katten die extra zorg vragen. In het oudste dierenasiel van Nederland in Den Haag kijkt KRO-NCRV 'Kruispunt' mee hoe gepassioneerde dierenverzorgers en vrijwilligers zich ontfermen over juist deze kwetsbare groep dieren.

Dierenverzorgster Anke Bakens werkt al ruim 12 jaar op de katten- en hondenafdeling. 'Het geeft heel veel voldoening. Ik kan de dieren afleiding bieden en hun stress verlagen en daardoor echt iets toevoegen. Ook al kom ik de meest sneue verhalen tegen, als ik zo’n katje of hondje kan helpen en herplaatsen maakt het me heel gelukkig!'

Het asiel in Den Haag besteedt veel aandacht aan het gedrag van de dieren die ze binnenkrijgen. 'Natuurlijk zijn er ook honden bij die niet zulke leuke ervaringen hebben met mensen. Ze laten agressief gedrag zien of zijn heel bang voor mensen', weet Natasja van Hagen, die als gedragsdeskundige verbonden is aan het asiel. 'Het is heel mooi als wij stappen kunnen zetten en de hond meer vertrouwen in mensen krijgt. Daar doe ik het voor.'

Steven Mulder is gepensioneerd en werkt twee ochtenden in de week als vrijwilliger bij de hondenafdeling. Dat betekent naast poepscheppen, hondenhokken schoonmaken ook met de honden wandelen. 'Wij werken hier met mensen met heel veel verschillende achtergronden, de een werkt in de bouw, de ander is arbeidsongeschikt. Het maakt niet uit, hier is iedereen gelijk. Je staat voor hetzelfde: schone en opgeruimde kennels en een beter leefklimaat voor de honden creëren. Het is prachtig werk om te doen.'

Binnen het asiel zijn ze het er allemaal over eens: een huisdier brengt onvoorwaardelijke liefde. Je komt thuis en er is iemand die je komt begroeten. De animo om een kat of hond uit het asiel in huis te nemen is deze coronaperiode enorm gegroeid. Anke: 'We plaatsen niet zomaar een kat of een hond, wij zijn echt aan het kijken of de match goed is. Doordat wij zo goed weten hoe een hond of kat in elkaar zit, gaan de meeste adopties goed en is het aantal dieren dat terugkomt minimaal. Wij hopen dat onze liefde en toewijding voor de dieren inspirerend is.'

Deze zomer is het rustiger geweest dan anders met zwerfhonden en weggelopen katten. De medewerker hopen dat het geen stilte voor de storm is van afgedankte huisdieren die dit pandemiejaar zijn aangeschaft.

