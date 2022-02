KRO-NCRV's 'Kruispunt': De andere kant van… Henk Schiffmacher

In 'KRO-NCRV Kruispunt' een kleurrijk portret van Henk Schiffmacher. De tatoeageartiest was zijn tijd ver vooruit: waar de tatoeage nu bijna genormaliseerd is, werd Henk in de jaren 80 als pionier gezien met zijn eigen tattooshop.

De katholieke slagerszoon uit Harderwijk verliet de Veluwe om de tattookoning van Nederland te worden. Zijn broer Peter schetst hun jeugd in het protestantste Harderwijk: 'Je was als katholieke jongen toch anders dan de rest. Dat lieten ze je soms goed merken. We hebben wel geleerd om van ons af te bijten.'

Gedreven door een zucht naar spanning en verhalen settelt hij zich al jong in Amsterdam. Eerst als fotograaf, later als tatoeëerder. Wat volgt is een markant leven vol seks, drugs en rock en roll.

Dochter Texas Schiffmacher. 'Als jong kind vond ik al die tatoeages op zijn lijf prachtig. Bij elke tattoo die ik aanwees had hij weer een ander verhaal. Hij is een levende encyclopedie. Kunsthistoricus Willem Van Gulik: “Het mooie van Henk is dat hij niet alleen alles weet van tattoos, maar dat zijn lijf ook leest als een boek. Hij bezocht wereldwijd verschillende tattooculturen en liet bij elke ontmoeting een traditionele tattoo zetten. Bijna niemand weet dat Henk ook een van de grootste tattoocollecties van de wereld heeft, dat is uitzonderlijk.'

Zijn kennis van katholieke beeldtaal komt hem van pas wanneer hij gevraagd wordt het logo te ontwerpen voor het Amsterdams Nicolaasjaar. Nu, vlak voor zijn 70e verjaardag maakt Kruispunt de balans op. Wat dreef hem al die jaren? Wat was de rol van zijn katholieke opvoeding hierin? En wat wil hij nog meer? Familie en vrienden over een man met een ongelofelijke honger naar kennis en een voorliefde voor de rafelranden van de samenleving.

Zijn vrouw Louise Schiffmacher: 'Henk is een vulkaan. Een brullende vulkaan. Er zit een enorme bonk vuur in. Nog altijd. Toen ik bijvoorbeeld ernstig ziek was en in het ziekenhuis lag, wilde hij daar liever niet naartoe. Hij kon en wilde de confrontatie niet aan. Schiffmachers tonen hun gevoelens niet, daar zijn ze niet mee opgevoed. Aan de andere kant is het ook een zachte man voor mij en iedereen in zijn omgeving.'

'Kruispunt: De andere kant van… Henk Schiffmacher', zondag 20 februari om 17.45 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.