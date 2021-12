KRO-NCRV's 'Kerst in Rome' met Francis van Broekhuizen

In 'Kerst in Rome' is sopraan Francis van Broekhuizen te gast. Tegen de achtergrond van Eeuwige Stad kijkt Francis samen met presentator Wilfred Kemp terug op het afgelopen jaar. Ze spreken over haar katholieke jeugd en over welke rol het geloof nog steeds in haar leven speelt.