KRO-NCRV's 'Jacobine op 2': Kerst met Jan Terlouw en Edsilia Rombley

In het Huis van Gijn in Dordrecht ontvangt Jacobine Geel oud-politicus en schrijver Jan Terlouw en zangeres Edsilia Rombley voor een speciale uitzending van 'Jacobine op 2'. Jan Terlouw schreef een actueel kerstverhaal.

Over dat verhaal, over weemoed en het mysterie van Kerst praat de inmiddels 90-jarige met Jacobine. Ook zangeres Edsilia Rombley schuift aan om over haar ultieme Kerst te praten; haar herinneringen aan vroeger en hoe Kerst er met haar muzikale familie uitziet. Edsilia is het stralende middelpunt van de Kerstviering die is opgenomen in Dordrecht. Ze zingt duetten met vele artiesten. De muziek en het verhaal van Jan Terlouw vormen zo twee mooie ingrediënten voor Jacobine op 2 en de feestelijke uitzending op kerstavond.

'Jacobine op 2', zondag 19 december om 17.10 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.