KRO-NCRV's 'Jacobine op 2': de landelijke verkiezingen met drie nummers twee

De toeslagenaffaire en de (rigoureuze) corona-bestrijdingsmaatregelen hebben voor meer wantrouwen gezorgd van veel burgers naar de overheid.

In aanloop naar de landelijke verkiezingen interviewt KRO-NCRV presentator Jacobine Geel drie nummers twee van prominente politieke partijen. Wat willen zij doen om de band te herstellen? In 'Jacobine op 2' bespreken we hun ideeën en hun persoonlijke levenslessen. Wat drijft hen om actief te willen zijn in het centrum van de macht?

Gasten zijn minister Carola Schouten (ChristenUnie), Pieter Omtzigt (CDA) en Rob Jetten (D66). Speciaal voor deze uitzending schreef Rikkert Zuiderveld een gedicht.

'Jacobine op 2', zondag 7 maart om 17.10 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.