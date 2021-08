KRO-NCRV's 'De Rijdende Rechter Wordt Vervolgd': terug naar Bitgum & Bodegraven

In deze aflevering van 'De Rijdende Rechter Wordt Vervolgd' gaat Jetske van den Elsen weer op pad naar deelnemers die een tijdje geleden hebben mee gedaan aan 'De Rijdende Rechter'.

Hoe gaat het met ze, nu er juridische duidelijkheid is gekomen in een lang lopend conflict? Jetske gaat terug naar een aantal spraakmakende zaken. Ze begint in Bitgum waar een burenruzie de gemoederen al tijdenlang bezig houdt. Daarna gaat ze op bezoek bij twee buren in Bodegraven. Heeft de buurman die de planken van de muur in de schuur moest halen, zich aan de uitspraak gehouden?

En als laatste gaat Jetske kijken bij meneer Mestrom die in een conflict verwikkeld zit met het bestuur van het volkstuinencomplex waar hij al jarenlang tuiniert.

'De Rijdende Rechter Wordt Vervolgd', dinsdag 24 augustus om 22.00 uur op NPO 1.