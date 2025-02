KRO-NCRV documentaire 'Nazaten': voorouder Frans Bromet was slavenhandelaar in Suriname

De familienaam Bromet is een bekende naam in Suriname. Veel mensen associŽren deze naam met de schoenenfabriek die ooit in Paramaribo was gevestigd. Maar nog verder terug in de geschiedenis blijkt Hermanus Bromet een slavenhandelaar geweest te zijn.

'Tussen de zestiende en negentiende eeuw werden miljoenen (Afrikaanse) mensen tot slaaf gemaakt en verhandeld, een pijnlijke periode die tot op de dag van vandaag doorwerkt' (Bron: Het Nationaal Archief).

In de KRO-NCRV-documentaire 'Nazaten' duikt documentairemaker Frans Bromet in de geschiedenis van zijn familie en de doorwerking van historische schuld en verantwoordelijkheid. Hoe ga je om met een belast familieverleden? De documentaire raakt thema’s als erkenning, schaamte en de rol van hedendaagse generaties die zich verantwoordelijk voelen voor deze gedeelde geschiedenis.

De zoektocht in Suriname

Frans Bromet raakt in gesprek met postbode Brian Saaki die boeken uit het straatboekenkastje bij hem haalt om naar Suriname te sturen. De voorouders van Brian komen uit de binnenlanden van Suriname en hij vertelt Frans dat de naam Bromet erg bekend is in Suriname. Frans vraagt zich af hoe de familienaam Bromet in Suriname is beland en start een zoektocht naar de geschiedenis van zijn familie.

Van Joodse activist tot slavenhandelaar

Aan het einde van de 18e eeuw leefden veel Amsterdamse Joodse gezinnen in armoede. Hermanus Bromet, de voorvader van Frans, was een activist voor gelijke rechten voor Joden en werd later het eerste Joodse kamerlid in Nederland. Toen Hermanus Bromet naar Suriname vertrok, kwam hij daar in een samenleving waarin de Joodse gemeenschap tot een kleine witte bovenlaag van kooplui en handelaren behoorde. Zo werd Hermanus handelaar in tot slaaf gemaakten.

Door de slechte behandeling op de plantages waren er tot slaaf gemaakten die de plantages ontvluchtten en in de jungle verdwenen. Deze Marrons vestigden zich in het omringende oerwoud om vandaaruit de plantages aan te vallen. Maar er werd veel jacht op de Marrons gemaakt, zo ook door Hermanus Bromet. In de documentaire vraagt Frans zich af of de naam Bromet besmet is door de acties van Hermanus in het verleden. Hoe leeft de geschiedenis door bij de Bromets en de afstammelingen van Marrons zoals Brian? Moet Bromet zich schamen voor de acties van zijn voorvader?

'Nazaten' is geregisseerd door Frans Bromet en geproduceerd door Witte Geit in samenwerking met KRO-NCRV en kwam tot stand met steun van CoBO.

'Nazaten' wordt op donderdag 13 februari om 22.20 uur door KRO-NCRV uitgezonden bij NPO Doc op NPO 2.