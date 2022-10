KRO-NCRV documentaire 'Jongen van hout' op NPO 3

Een jaar geleden vloog Stijn (14) uit de bocht; hij stopte met school en verbrak uit schaamte het contact met zijn moeder. Nu probeert hij houvast te vinden in zijn wereld vol verleidingen en verwachtingen, en vrede te maken met zijn omgeving en zichzelf.

'Jongen van hout' volgt Stijn in zijn roerige dagelijks leven en tijdens zijn leertraject bij een sociale werkplaats. In de werkplaats leert hij werken met hout en metaal, en heeft hij openhartige gesprekken met zijn begeleider Duco over alles wat hij meemaakt, over zijn onzekerheden en zijn toekomst.

Stijn droomt ervan om weer naar school te gaan en daarmee anderen te kunnen laten zien dat hij zijn leven heeft gebeterd en zijn omgeving trots te kunnen maken. Om dit voor elkaar te krijgen moet hij weerstand bieden tegen zijn patronen van vroeger.

Vertoningen en nominaties

'Jongen van hout' ging in première tijdens het Keep an Eye Filmacademie Festival. Tijdens het Nederlands Filmfestival is de korte documentaire genomineerd voor drie awards van de Studentencompetitie.

De jury van de NFF Talent Award: 'In dit psychologische documentaire portret tonen de makers veel verschillende kanten van Stijn, een kwetsbare, getroebleerde maar ook lieve jongen die kampt met schaamte, zichzelf, en de wereld om hem heen. Het wordt met zo’n overtuiging en zeggingskracht gedaan dat je als kijker heel dichtbij komt en van hem gaat houden. Dit komt niet alleen door goed gestuurde diepte-interviews maar ook door intieme scènes waarbij het lijkt alsof de camera en crew in de omgeving opgaan en Stijn en zijn naasten volledig in het moment zijn.'

'Jongen van hout' is geregisseerd door Eva Oosterveld en geproduceerd door Myrthe Laarakker en Hannah van Helden. Samen met de rest van de crew studeren zij dit jaar af aan de Nederlandse Filmacademie.

'Jongen van hout', zaterdag 22 oktober om 23.40 uur bij KRO-NCRV op NPO3.