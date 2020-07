KRO-NCRV 2Doc: 'Veearts Maaike' op NPO 2

'Veearts Maaike' toont hoe ontroerend het samenspel tussen veearts en boeren kan zijn en biedt een unieke inkijk in het echte Nederlandse boerenleven.

Gouden Kalf-winnaars Jan Musch en Tijs Tinbergen (Rotvos, MeesTV) volgen in hun nieuwe documentaire de jonge veearts Maaike van den Berg van de groepspraktijk Van Stad tot Wad. Met Maaike razen we over het Groningse land, van melkveehouder naar melkveehouder. We maken van dichtbij mee hoe zij optreedt bij moeilijke bevallingen bij koeien en hoe zij samen met de boer beslissingen moet nemen over leven of dood. Haar doortastendheid, lef en vakmanschap dwingen respect af.

Maaike strijdt samen met de boeren voor het terugdringen van overmatig antibioticagebruik en zij is actief als vertegenwoordiger voor de Nederlandse dierenartsen in Europa. De film geeft een fijnzinnig beeld van wat de Europese en de wereldpolitiek betekent voor de veehouders en de veeartsen op het platteland in Noord-Groningen.

'Veearts Maaike' werd geregisseerd door Musch & Tinbergen en geproduceerd door Selfmade Films in coproductie met KRO-NCRV. De film is tot stand gekomen met een bijdrage van het Nederlands Filmfonds, de Netherlands Film Production Incentive en Cobo.

Recensies naar aanleiding van de bioscooprelease van 'Veearts Maaike':

''Veearts Maaike' is de observerende documentaire op z’n best: alsof je zelf op de achterbank zit tussen het draagbare echoapparaat en de mouwlange wegwerphandschoenen. Musch en Tinbergen troffen een ideale hoofdpersoon: welbespraakt, gepassioneerd, camerageniek, en op een kruispunt in haar leven: tussen beroep en beleid.' – NRC

'Een film die wat ons betreft elke liefdesbrief schrijvende kandidaat van 'Boer zoekt Vrouw' zou moeten zien. En verder natuurlijk iedereen.' – Opzij

'Een indringende inkijk in het werk van een veearts.' – Het Parool

'Een indrukwekkend boerenportret.' – De Telegraaf

'De Nederlandse veehouderij heeft er met Maaike van den Berg een formidabele woordvoerder bij.' – Filmkrant

'KRO-NCRV 2Doc: Veearts Maaike', maandag 27 juli om 22.05 uur op NPO 2.