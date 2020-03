KRO-NCRV 2Doc 'Ring of Dreams' over showworstelen

Wie opgeroeide in de jaren '80 herinnert zich ongetwijfeld de Amerikaanse showworstel-programma's op televisie met gespierde helden als Hulk Hogan en Randy 'Macho Man' Savage.

Filmmaker Willem Baptist zat als achtjarig jongetje samen met zijn oma voor de buis terwijl ze het bonte spektakel in zich opzogen. 'Als het spannend werd was ik vaak door het dolle heen, terwijl mijn oma met trillende handen de theekopjes vol schonk. We wisten dat het niet echt was, maar het deed er niet toe.'

Baptist was een fan van Hulk Hogan, maar juichte vaak nog harder voor slechteriken als The Undertaker of Roddy Rowdy Piper. Toen hij ontdekte dat het professionele showworstelen ook in Nederland wordt beoefend was hij in eerste instantie sceptisch. Het showworstelen is nauwelijks bekend bij het grote publiek, waarom zou je je iedere avond in het zweet werken voor een handjevol mensen en een schaarse vergoeding?

Willem Baptist dompelde zich onder in de Nederlandse Pro Wrestling-scene en ontmoette volwassen kerels die nog vrij durfden te spelen, die dwaze dromen droomden zonder de druk van de buitenwereld. Het gaf hem een gevoel van verwondering, idealisme en fantasie. Hij realiseerde zich dat hij veel daarvan tijdens het volwassen worden was kwijtgeraakt en besloot een film te maken over de Nederlandse worstel-wereld.

Voor de Amsterdamse pro-wrestler Tengkwa was Hulk Hogan de grote held. Hij inspireerde hem om ook professioneel worstelaar te worden. Tengkwa traint momenteel een nieuwe generatie show-worstel-superhelden, in een wereld waarin fantasie en realiteit elkaar kruisen. Nederlandse worstelaars betalen doorgaans een hoge prijs voor hun passie, door hun eigen bloed, zweet en tranen erin te pompen. Met een kleine kans op roem en glorie en weinig geld om hun droom te verwezenlijken. Ze herinneren ons eraan hoe belangrijk het is dat we blijven geloven in onze dromen en dat wij in staat zijn te excelleren, ook al ridiculiseert de buitenwereld onze motieven.

'Ring of Dreams' ging in première op prestigieuze filmfestival Visions du Reel 2019 in Zwitserland. De film werd uitgebracht in Nederlandse filmtheaters en genomineerd voor de Award 2019 van de Kring van Nederlandse Filmjournalisten. De film werd geregisseerd door Willem Baptist en geproduceerd door Tangerine Tree, in coproductie met KRO-NCRV. De film kwam tot stand met steun van het Mediafonds.

Zondag 15 maart vindt een groot Wrestling Gala plaatst in Amsterdam Bijlmermeer waarbij veel worstelaars uit 'Ring of Dreams' aanwezig zullen zijn.

Willem Baptist (1979) is regisseur, schrijver en producent. Zijn documentaire 'Ik Ben Echt Niet Bang!' (2010) werd op meer dan 150 filmfestivals vertoond en won de Kinderkast Jury Prijs en een prestigieuze Golden Gate Award in de VS. Zijn documentaire 'Wild Zwijn' werd genomineerd voor een Gouden Kalf. Zijn bioscoopdebuutfilm 'Instant Dreams' (2017) over zijn liefde en fascinatie voor Polaroid, ging in première tijdens IDFA en werd in bioscopen in de Verenigde Staten uitgebracht.

'KRO-NCRV 2Doc: Ring of Dreams', woensdag 11 maart om 22.55 uur op NPO 2.