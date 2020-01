KRO-NCRV 2Doc: Ne me quitte pas

In een klein dorp aan het einde van Belgi delen de Vlaamse Bob en de Waalse Marcel met verve eenzaamheid, humor en drankzucht. Zelfmoord is volgens hen de beste oplossing als het echt niet meer gaat.

Dan maken ze er samen een eind aan en ze weten ook al waar: onder de levensboom van Bob. Ne me quitte pas is een tragikomische ode aan de mislukking. De film won in 2014 het Gouden Kalf voor de beste lange documentaire op het Nederlands Film Festival.

Bob is een vrijbuiter in ruste, die zijn laatste dagen in stilte wil doorbrengen terwijl Marcel een gezin heeft dat hij niet wil verliezen. In het Waalse dorp tikt de tijd langzaam door. Gelukkig moet er hout gehakt worden, moeten er vliegenvangers worden opgehangen en moeten ze naar de tandarts. De drank vult de rest van de tijd.

In een direct gefilmde stijl zien we een Waals carnaval, een auto-ongeluk en zijn we getuige van een mislukte poging om de zoon van Bob te vinden. Zelfs de beruchte levensboom van Bob blijkt te zijn gekapt. Maar zelfmedelijden is aan deze twee Belgen niet besteed. Samen staan ze sterk, tot Marcel besluit om te stoppen met drinken en Bob weigert hem te vergezellen naar de afkickkliniek.

Ne me quitte pas is een Waals drama over het leven aan de rand van de samenleving die een ontnuchterende schoonheid en relativering bevat. De openheid van de hoofdpersonen is confronterend en pijnlijk maar ook vermakelijk en charmant. Het is een verhaal over vergankelijkheid daar waar de tijd lijkt stil te staan.

Ne me quitte pas is een film van Niels van Koevorden en Sabine Lubbe Bakker. De documentaire ontving na de première op het IDFA in 2013 meerdere nominaties en won op internationale festivals al meer dan twintig prijzen. Ne me quitte pas is een productie van Pieter van Huystee Film en werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Nederlands Filmfonds.

'KRO-NCRV 2Doc: Ne me quitte pas', dinsdag 14 januari om 20.20 uur op NPO 2.