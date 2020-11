'KRO-NCRV 2Doc': De laatste Sociaal Advocaten

Iedere burger in Nederland heeft recht op toegang tot de rechter. Als je geen advocaat kunt betalen, dan is er de door de overheid betaalde toegevoegde advocaat.

Dit werk wordt vooral gedaan door idealistische advocaten. Zij staan mensen bij die verstrikt zijn geraakt in de regels van een steeds bureaucratischere samenleving.

Al langere tijd wordt er op deze door de overheid gefinancierde rechtsbijstand bezuinigd. De huidige regering wil nu het hele stelsel herzien en de hulp van sociale advocaten aanbesteden bij commerciële rechtsbijstandsverzekeraars.

De documentaire De laatste Sociaal Advocaten van regisseur Ingeborg Jansen brengt het werk van het Advokatenkollektief Rotterdam in beeld, tegen de achtergrond van de dreigende bezuinigingen. Het collectief is opgericht in de jaren ’70, advocaten werken er decennialang met hart en ziel voor onbemiddelde mensen. Dagelijks trekt er een onafzienbare stoet cliënten voorbij die in conflict zijn geraakt met de overheid, verhuurders of werkgevers. Hun uitkering is bijvoorbeeld teruggevorderd, ze dreigen uit huis gezet te worden of moeten toeslagen terugbetalen aan de belastingdienst. Zonder de hulp van de sociaal advocaten zijn deze mensen reddeloos verloren.

De laatste Sociaal Advocaten is geregisseerd door Ingeborg Jansen en geproduceerd door Hollandse Helden in samenwerking met KRO-NCRV. De film kwam mede tot stand met steun van CoBO.

'2Doc: De laatste Sociaal Advocaten', maandag 9 november om 20.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.