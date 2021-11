KRO-NCRV 2Doc: 'Alsof ík Palestina heb gestolen'

Het Joodse restaurant HaCarmel aan de Amstelveenseweg in Amsterdam is al jarenlang doelwit van bedreigingen, vernielingen en brandstichting. Het restaurant krijgt telefoontjes in de trant van 'Kankerjoden, Hitler heeft jullie niet verbrand of doodgemaakt'.

Begin 2020 moest de Explosieven Opruimingsdienst uitrukken voor een pakket dat een nepbom bleek te zijn. In de gemeenteraad van Amsterdam werden deze week vragen gesteld over de aanhoudende bedreigingen.

Wat is antisemitisme? De meest recente definitie luidt: Antisemitisme is discriminatie, vooringenomenheid, vijandigheid of geweld tegen Joden of Joodse instellingen omdat ze Joods zijn. In Nederland zijn er in 2019 volgens het Meldpunt Antisemitisme van het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël) 182 incidenten gemeld, en in 2020 135 incidenten. Maar wat is een antisemitisch incident? Is het de vernieling die aangericht is bij het koosjere restaurant HaCarmel?

De eigenaren van het restaurant, vader en zoon Samy en Daniel Bar-On beschouwen het incident als antisemitisch, omdat hun bedrijf een duidelijke Joodse signatuur heeft. Saleh A., de Palestijnse dader van de aanslag zegt dat hij niets tegen Joden heeft, maar wel tegen de Israëlische vlag die aan de gevel van het eethuis wappert en die voor hem symbool staat voor de onderdrukking van zijn volk.

In het Nederlandse strafrecht is antisemitisme niet strafbaar, maar discriminatie wel. Saleh A. die de ramen van het restaurant insloeg met een knuppel en de vlag stal, werd 'verminderd toerekeningsvatbaar' verklaard, maar niet veroordeeld voor antisemitisme. Volgens zijn advocaat is hij een anti-zionist, een tegenstander van de regeringspolitiek van Israël die de Palestijnse bevolking onderdrukt. In de documentaire Alsof ík Palestina heb gestolen waagt filmmaker Frans Bromet zich in de loopgraven en onderzoekt hij de dunne lijn tussen antizionisme en antisemitisme.

'2Doc: Alsof ík Palestina heb gestolen' is een documentaire van &Bromet en KRO-NCRV en is mede mogelijk gemaakt door CoBO.

'2Doc: Alsof ík Palestina heb gestolen', maandag 29 november om 20.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.