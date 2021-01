'KRO-NCRV 2Doc: Als Mara lacht' op NPO 2

Mara Tempelman (25) heeft de ziekte van Ulrich, een bindweefselziekte die al je spieren doet verslappen. Mara zit in een rolstoel en is afhankelijk van 24 uurs zorg. Haar euthanasiewens zorgt voor intense gesprekken binnen het gezin.

Een groot deel van het leven van Mara's ouders staat in het teken van de zorg voor Mara. Met liefde en een tomeloze inzet proberen ze alles uit het leven te halen.

Nu Mara volwassen wordt begint zij te twijfelen aan de kwaliteit van haar leven. Na een periode waarin haar gezondheid haar ernstig in de steek laat en ze volledig afhankelijk is van beademingsapparatuur, stelt zij zich de vraag of een leven met dit lichaam nog wel de moeite waard is. Mara onderzoekt of euthanasie voor haar mogelijk is. Pas als dit een reële optie wordt, licht Mara haar ouders in over haar euthanasiewens.

De wens van Mara confronteert het gezin met een nieuwe realiteit. Ingrid wil haar dochter helpen met haar euthanasiewens: 'Ik heb Mara uit liefde op de wereld gezet en zal haar met liefde weer van de wereld afhelpen.' Maar vader Arnoud wil nog niet loslaten. Ondertussen twijfelt Mara. Het gaat inmiddels weer beter met haar, ze vindt een baan, maar ze wil niemand valse hoop geven. Ze heeft immers aangegeven voor euthanasie te kiezen.

Een film over ouderliefde, mentale weerbaarheid en de zoektocht naar een waardig leven.

'Als Mara Lacht' is geregisseerd door Ans L’Espoir en geproduceerd door Hollandse Helden in samenwerking met KRO-NCRV.

'2Doc: Als Mara Lacht', maandag 1 februari om 20.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.