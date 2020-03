'Krabbé zoekt Chagall': vluchten in een kleurrijke fantasiewereld

Marc Chagall staat centraal in de vierde reeks van het succesvolle programma 'Krabbé zoekt'. Jeroen Krabbé reist in de voetsporen van de kunstenaar die zijn hele leven op de vlucht is geweest.

Chagalls leven is een aangrijpende, spannende reis door de moderne wereldgeschiedenis. Hij woonde en werkte op talloze prachtige en bijzondere locaties. Jeroen reist naar Vitebsk, Moskou, Petersburg, Parijs, Berlijn, New York, Zuid-Frankrijk en Jeruzalem om het levensverhaal te vertellen van een kunstenaar wiens werk én leven zeer kleurrijk waren.

Chagalls werk heeft een hele eigen stijl, waarin mensen kunnen vliegen en de liefde en dieren vaak een grote rol spelen. Hij haalde zijn inspiratie uit de Russische volkskunst, zijn herinneringen aan zijn jeugd in Vitebsk en de rol van het Jodendom hierin. Hij combineerde dat met de kleur van de moderne stijlen die hij in Parijs zag, waar hij werkte tussen de beroemdste kunstenaars.

De kleurrijke fantasiewereld die hij schilderde, stond in schril contrast met de harde realiteit. Als Russisch-Joodse vluchteling overleefde hij het regime van de Tsaar, de Eerste Wereldoorlog, de revolutie en de Tweede Wereldoorlog. Chagall werd beschimpt en vervolgd, maar ook bejubeld en geadoreerd en werd zelfs de eerste kunstenaar ter wereld met een eigen museum.

Jeroen Krabbé: 'Chagall schilderde een droomwereld. Zwevende dieren en mensen, half dier- half mens. Alles kon. Picasso zei ooit; 'ik weet niet waar hij dat allemaal vandaan heeft. Er moet een engel in zijn hoofd zitten.' Ik ga in deze reeks op zoek naar die engel in zijn kop. Wat speelde zich allemaal af in dat brein? Chagall was mijn held in mijn kindertijd. En dat is misschien ook niet zo gek, want eigenlijk moet je zijn werk met het brein van een kind bekijken.'

Krabbé kijkt verder

Op NPO 2 Extra gaat Jeroen Krabbé direct na iedere aflevering samen met regisseur Richard den Dulk dieper in op opvallende momenten tijdens de opnames. In zijn atelier bespreken zij het bijzondere werk en leven van Chagall en anekdotes die de uitzending niet hebben gehaald, maar toch ook niet gemist kunnen worden.

'Krabbé zoekt Chagall', vanaf dinsdag 17 maart om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 2.