'Koen op de Camping' van 'MAX Vakantieman' in Voorthuizen

Na twee succesvolle seizoenen van de online 'MAX Vakantieman'-serie 'Koen op de Kaart', brengt Koen deze zomer in 'Koen op de Camping' de veelzijdigheid van Nederland als campingland in kaart.

Elke maandag is er een nieuwe aflevering te zien op de Facebookpagina van NPO 1 en Omroep MAX, MAX Vandaag en in 'MAX Vakantieman' (elke maandag rond 20.30 uur op NPO 1). In de tweede aflevering van 'Koen op de Camping' zet Koen Bugter zijn tentje op in het Gelderse Voorthuizen.

Aan de rand van de Veluwe is Voorthuizen ideaal voor natuurliefhebbende kampeerders uit heel Nederland. Op een camping gaat hij op zoek naar de campingkoning en -koningin. Elke kampeerplaats heeft er één: zo’n bewoner die er al jaren komt, met een vaste plek en die iedereen kent. Ook ontdekt Koen de omgeving op de fiets en gaat hij voor de winst in de fietstocht. Lukt het hem om een medaille binnen te slepen?

Over 'Koen op de Camping'

Ondanks dat we langzaam weer richting het oude normaal lijken te gaan, verkiest bijna de helft (40 procent) van Nederland ook deze zomer een vakantie in eigen land boven een tripje naar het buitenland. Maar waar is het écht leuk kamperen? Zijn er pareltjes die de strijd aan kunnen met de campings in Italië, Frankrijk en Duitsland?

Met zijn bolderkar en een opgooitent gaat Koen deze zomer op onderzoek uit. Hoe ziet de Nederlandse campingcultuur eruit? Van de campinggasten wil Koen weten waarom zij de Nederlandse camping verkiezen boven die in het buitenland. Wat is de charme van (een vakantie in) Nederland? Hoe vullen de kampeerders hun vakantiedagen? Een keur aan campings komt voorbij; boeren-, natuur-, feestcamping; je kunt het zo gek niet bedenken. Koen neemt de camping, de gasten én de regio onder de loep.

