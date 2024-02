'Knuffelen met Teddy' in maart op Cartoonito

Honger naar knuffels? Het is knuffeltijd in Cartoonito! Ga bij je geliefde teddy zitten en sluit je aan bij Mr Bean tijdens gezellige ochtenden vol knuffels met zijn beste vrienden.

Bekijk de afleveringen van 'Knuffelen met Teddy!', vanaf 23 maart elke dag om 6.00 uur op Cartoonito!

TOM & JERRY

VANAF 24 MAART

Elke dag te zien

SHORTS

Tom en Jerry zijn er weer, en dit keer met misschien wel hun spannendste avontuur tot nu toe … Want het tweetal verhuist naar de grote stad! Maak het mee, samen met allerlei oude en nieuwe vriendjes, in Tom en Jerry in New York – alleen bij Cartoonito!

Nieuwe afleveringen van 3 minuten van de 'Tom & Jerry'-show, verspreid over het reguliere schema.

HIER ZIJN DE BATWHEELS

NU TE ZIEN

Elke dag te zien om 19.30 uur

STUNT

Doe de aankomende 5 weken met ons mee, waarbij elke week in het teken staat van een ander 'Batwheels'-personage dat 'de leiding neemt' over ons kanaal - Bam, Bibi, Redbird, Buff, Batwing. De heldhaftige Batwheels worden in hilarische en actievolle situaties geplaatst, terwijl ze belangrijke lessen leren over teamwork, vriendschap en nog veel meer.

'Batwheels' is een geanimeerde superheldenserie voor kleuters, met in de hoofdrol misdaadbestrijdende voertuigen en DC-superhelden.

'Hier zijn de Batwheels' is nu te zien om 19.30 uur te zien op Cartoonito!

LU EN DE DOLLE BOEL

NU TE ZIEN

Elke dag te zien om 15.00 uur

SERIES

Lu is een klein lieveheersbeestje dat net naar de kleuterschool is gegaan met haar nieuwe vriendjes. Samen verkennen ze hun gloednieuwe sociale leven via spel, muziek, grote gevoelens en nog meer plezier.

Bekijk de nieuwe afleveringen van 'Lu en de Dolle Boel' vanaf nu elke dag om 15.00 uur op Cartoonito!