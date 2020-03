'Knappe Koppen' krijgt een vraag van Sem

In 'Knappe Koppen' geven topwetenschappers antwoord op kijkersvragen. De vraag van vandaag is van Sem. Hij wil weten of we proefdieren nog wel nodig hebben.

Sem is student archeologie. Hij houdt zich naast zijn studie in toenemende mate bezig met een bewuster leven en is sinds kort ook vegetariër. In deze tijd vindt hij het idee van proefdieren achterhaald. Maar hoe zit het eigenlijk?

In het Trippenhuis, de zetel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van de Wetenschappen, krijgt Sem antwoord op zijn vraag in de vorm van een privécollege van Christine Mummery. Zij is een wereldwijde autoriteit op het gebied van onderzoek naar stamcellen en mini-organen. Christine Mummery is hoogleraar ontwikkelingsbiologie aan het Leids Universitair Medisch Centrum en staat aan het hoofd van een onderzoeksteam dat miniatuurorganen uit menselijke stamcellen maakt. Zij kan Sems vraag zeker beantwoorden.

