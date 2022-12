Klimaatminister Rob Jetten te gast bij 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman. Dit seizoen in 'WNL Op Zondag' nog meer opinie en debat over actuele onderwerpen. Politici, prominente gasten en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondag live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam.

Minister Rob Jetten

Zondagmorgen is minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten te gast bij Rick Nieman. Over de plannen voor kernenergie, het kabinet wil investeren in nieuwe kerncentrales. Ook komt de D66-bewindsman deze week met de uitwerking van het prijsplafond voor de energierekening.

Admiraal Rob Bauer

Admiraal Rob Bauer, voorzitter van het Militair Comité van de Navo, over de laatste ontwikkelingen in de oorlog in Oekraïne. Ook ziet de Navo-topman andere dreigingen op het vrije westen afkomen.

Geert Mak

Volgens schrijver Geert Mak is de oorlog in Oekraïne een bepalend moment in de geschiedenis van Europa. Hoe kijkt de schrijver naar de toekomst van Europa en welke parallellen trekt hij met het verleden?

Advocaat Geert-Jan Knoops en journalist Babs Assink

Advocaat Geert-Jan Knoops en journalist Babs Assink over de podcast-serie 'De Butlermoord'. Over de moord op de rijke weduwe Dorothea van Wylick. Heeft de butler het gedaan of is sprake van een gerechtelijke dwaling.

