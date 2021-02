'Klaas Kan Alles': Kan Klaas een file voorbij zonder om te rijden?

In het populairwetenschappelijk familieprogramma 'Klaas Kan Alles' draait alles om technologie, wetenschap en slimme gadgets. Presentator Klaas van Kruistum krijgt elke week een aantal spannende opdrachten die hij met behulp van technologie en wetenschap probeert te laten slagen.

In de laatste aflevering van dit seizoen een missie die al lang op het verlanglijstje van Klaas staat, namelijk: Kan Klaas een file voorbij zonder om te rijden? De Nederlandse wegen staan al jaren vol files. De eerste geregistreerde files in Nederland dateren uit de jaren ‘50. De langste file ooit gemeten was op 22 januari 2019, 2157 kilometer lang. Tom Tukker is wegverkeersleider bij Rijkswaterstaat. Door middel van camerabeelden en computersystemen zorgen hij en zijn collega's vanuit dit centrum voor een goede doorstroming van het verkeer op de snelweg. Als het zo vol staat kan je er niet zomaar voorbij, tenzij je beschikt over een vliegende auto. Robert Dingemanse is de baas van Pal-V, het bedrijf dat een vliegende auto bouwt. Al sinds 2010 wordt er uitvoerig getest met het prototype die van een auto met drie wielen kan veranderen in een gyrocopter. Net als de PAL-V hier in Nederland wordt er over de hele wereld gewerkt aan vliegende auto’s. Lukt het Klaas om met één van deze futuristische auto’s een file voorbij te vliegen?

Klaas neemt het in een bizar duel op tegen acteur en presentator Patrick Martens. In de jaren ‘50 waren serveersters op rolschaatsen enorm populair in Amerika bij de zogenaamde drive-in diners. Patrick en Klaas doen vandaag hetzelfde maar pakken het iets moderner aan. Met de nieuwste hoverboards serveren ze shakes en hamburgers aan beroemde gasten zoals Donald Trump en Joe Biden.

Senna Cobben doet al 16 jaar aan kunstrolschaatsen en beoordeelt wie dit duel wint.

Voor het bijzondere beroep van deze week reist Klaas af naar de Azoren. Voor één dag is hij mariene bioloog. De Azoren is een Portugese eilandengroep midden in de Atlantische Oceaan, daarom een hele gunstige plek om walvissen te spotten. Mariene bioloog Laura González doet onderzoek naar de onderwaterwereld en weet dus heel veel over walvissen. Lukt het Klaas om een walvis te spotten en op de foto vast te leggen?

