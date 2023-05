'Kinderen Kopen Een Huis' met Leonie ter Braak en Jan Versteegh in mei terug op SBS6

'Echt niet, ik wil hier blijven wonen!' Een veelgehoorde reactie van kinderen die door hun ouders worden geconfronteerd met het voornemen te gaan verhuizen.

Hevig verzet tegen het moeten vertrekken uit hun vertrouwde omgeving. Verdriet, boosheid. Wat doe je dan als ouders? Juist, je stuurt Leonie ter Braak, Jan Versteegh en makelaar Geert Klaver met je kroost op huizenjacht. Je draait de rollen om: niet papa en mama, maar de kinderen beslissen zelf wat hun nieuwe thuis wordt. Lukt het ze om in de huidige huizenmarkt voor een goede prijs het huis te kopen, maar bovenal: zijn de ouders ook blij met de keuze?

Naast Leonie ter Braak zien we in het tweede seizoen ook Jan Versteegh als presentator van 'Kinderen Kopen Een Huis'. 'En dat is een enorm avontuur', geeft Jan Versteegh aan. 'Normaal gesproken zijn het toch de volwassenen die het voortouw nemen in de zoektocht naar een nieuwe woning. Om nu dan juist met de kinderen op zoek te gaan naar het huis van hun dromen, met al hún wensen en inzichten, vind ik prachtig. Als Fundaverslaafde past dit programma helemaal in mijn straatje.'

In elke aflevering van 'Kinderen Kopen Een Huis' leren we een nieuw gezin kennen. Zo maken we kennis met de familie De Bondt uit Culemborg, bestaande uit moeder Simone, dochter Anais (17) en zoon Fausto (19). Terwijl Simone en Anais ervan dromen hun paardenhandel aan huis uit te breiden, zit zoon Fausto niet op een verhuizing te wachten. Maar, nu hij de touwtjes in handen heeft, ziet hij het wel zitten om samen met zijn zus op huizenjacht te gaan.

De familie Paap uit Zandvoort woont al vijftien jaar in een appartement dat inmiddels veel te klein is geworden. Kinderen Lars (12) en Larissa (15) willen Zandvoort alleen niet verlaten. Gaat het lukken om een grotere woning in Zandvoort te vinden of gaan de kinderen toch overstag om een woning te kopen die niet in hun vertrouwde omgeving ligt?

De ouders in het gezin wachten telkens in spanning af totdat er een handtekening onder het koopcontract staat. Pas dan krijgen de ouders het huis te zien. Lukt het de kinderen ook dit seizoen om binnen het budget dat zij hebben meegekregen een huis te kopen dat voldoet aan ieders verwachting en wensen? Samen met Jan, Leonie en makelaar Geert gaan ze deze uitdaging vol overtuiging aan!

'Kinderen Kopen Een Huis' wordt geproduceerd door Skyhigh TV. Uitzending vanaf 24 mei elke woensdag om 20.30 uur op SBS6 en KIJK.nl.