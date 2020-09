Kijkcijferhit 'The Masked Singer' terug bij RTL 4

Foto: RTL 4 - © RTL 2020

Na het succesvolle eerste seizoen is 'The Masked Singer' vanaf vrijdag 25 september weer te zien bij RTL 4. In deze tweede reeks staat opnieuw de vraag centraal: wie zit er achter het masker?

Dit seizoen gaan 15 BN'ers zingend de strijd met elkaar aan in de meest bijzondere kostuums. De bekende Nederlanders kruipen in de huid van: Aap, Astronaut, Lama, Vos, Yeti, Panter, Koning, Kameleon, Skelet, Vlinder, Vuurvogel, Zebra, Neptunus, Muis en Dinosaurus.

Ook dit seizoen doen de panels Gerard Joling & Buddy Vedder en Carlo Boszhard & Loretta Schrijver, onder leiding van presentator Ruben Nicolai, weer hun uiterste best om de identiteit van de karakters te achterhalen en met hun speculaties punten te verdienen.

Over 'The Masked Singer'

In 'The Masked Singer' laten gemaskerde BN’ers zich horen tijdens spetterende solo-optredens, duetten en groepacts. Niet alleen professionele zangers of zangeressen doen mee, maar bijvoorbeeld ook acteurs, politici, presentatoren en sporters. Tijdens de show komen er hints voorbij en mogen de panelleden vragen stellen. Het publiek in de zaal stemt iedere week op basis van de performances wie zijn of haar identiteit moet onthullen en de show verlaat.

De eerste reeks van het programma werd bekeken door gemiddeld 1,6 miljoen mensen. Ook internationaal is 'The Masked Singe'’ een groot succes, o.a. in Korea, Duitsland en Amerika.

Het tweede seizoen van 'The Masked Singer' is vanaf vrijdag 25 september om 20.00 uur 8 weken lang te zien bij RTL 4 en wordt geproduceerd door Blue Circle.