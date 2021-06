Kijk zondag naar 'De Eindmusical'-marathon op NPO Zapp

Een groep 8 klas uit Schiedam gaat samen met musicalprofessionals Maurice Wijnen en Carline Brouwer naar een vakantiehuis in Friesland om daar hun groep 8 musical in te studeren.

De klas begint met veel plezier aan de musicalrepetities en de rollen worden verdeeld. Maar wie kan er het beste zingen en krijgt uiteindelijk de hoofdrol? Wordt het Daniel, de stille jongen die leeft voor zijn muziek?

Of wordt het Gijs, die alleen maar de hoofdrol wil spelen, zodat hij met Luna mag zoenen, het meisje waar hij al jarenlang stiekem verliefd op is? Terwijl de sfeer in de klas goed is en iedereen heel veel zin heeft in de musical, dreigt de musical helemaal niet door te gaan als blijkt dat er allerlei spullen van de leerlingen gestolen zijn…

'De Eindmusical', zondag 6 juni vanaf 14.45 uur op NPO Zapp.