Kijk in augustus naar deze progrmma's op STAR Channel

In het tweede seizoen van 'Evil' verdiept het psychologische mysterie zich verder in de oorsprong van het kwaad op de grens tussen wetenschap en religie.

EVIL S2

De sceptische psycholoog Kristen Bouchard (Katja Herbers) werkt opnieuw samen met priester in opleiding David Acosta en aannemer Ben Shakir.

Het team onderzoekt nog meer onverklaarbare verschijnselen zoals demonische bezetenheid en spookverschijningen. De zoektocht naar logische verklaringen of bovennatuurlijke oorzaken wordt intenser en gevaarlijker, terwijl hun persoonlijke en professionele levens op de proef worden gesteld.

Vanaf 26 augustus, elke maandag een dubbele aflevering vanaf 20.05 uur op STAR Channel.

HAWAII FIVE-0 S9

De spanning loopt hoog op wanneer een CIA-agent wordt vermoord. Steve McGarrett, een voormalig Navy SEAL en de leider van de speciale taskforce Five-0, besluit zich gevangen te laten nemen door de groep die hij verantwoordelijk acht. Om cruciale informatie te verkrijgen, ondergaat hij een intens sensorisch isolement, waarbij hij zich in een omgeving zonder zintuiglijke prikkels bevindt om zijn concentratie te verhogen en nieuwe inzichten te krijgen.

Tegelijkertijd worstelt Tani met een groot dilemma: moet ze McGarrett vertellen over het moordwapen dat ze in Adams huis heeft gevonden? Terwijl de teamleden van Five-0 deze complexe zaken aanpakken, worden hun loyaliteiten en morele grenzen op de proef gesteld.

Vanaf 15 augustus, elke donderdag een dubbele aflevering vanaf 20.05 uur op STAR Channel.

KEUKEN KAMPIOEN DIVISIE

Het nieuwe voetbalseizoen gaat van start, en dat betekent dat je vanaf 9 augustus weer elke vrijdag naar de spannendste Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd kijkt op STAR Channel.

HUDSON & REX S6

De St. John's Major Crimes Unit heeft een team dat goed is afgestemd en even goed is ingeburgerd om ontvoeringen, moorden en gijzelingen aan te pakken - maar wat hen echt onderscheidt, is de partner van rechercheur Hudson en voormalig K-9-hond; Rex.

Elke woensdag een dubbele aflevering vanaf 20.05 uur op STAR Channel.

GREY'S ANATOMY S2

Het leven wordt heftiger voor de artsen en co-assistenten van Seattle Grace Hospital in het tweede jaar. De relatie tussen Meredith en Grace gaat van ingewikkeld naar ronduit gestoord met de komst van Dereks vrouw, en Alex onthult Izzies obsessie.

Elke zondag een dubbele aflevering vanaf 21.00 uur op STAR Channel.