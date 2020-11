'Keuringsdienst van Waarde' over witte thee

Foto: © KRO-NCRV 2019

Het is de meest exclusieve vorm van thee: de witte thee. De thee wordt een keer per jaar geplukt, van de meest verse blaadjes. Bijzonder zou je denken, en toch ligt de supermarkt er vol mee. Dat is knap!

De 'Keuringsdienst' gaat op bezoek in een theewinkel, we houden een proefsessie met een theekenner en we mogen op een plantage in Nederland zien hoe de thee wordt geplukt. Uiteindelijk wil een theehandelaar ons via zoom wel uitleggen hoe de vork in de steel zit.

'Keuringsdienst van Waarde', donderdag 12 november om 20.25 uur op NPO 3.