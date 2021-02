'Keuringsdienst van Waarde' over wasverzachter

Foto: © KRO-NCRV 2019

De 'Keuringsdienst van Waarde' kreeg een opmerkelijke mail van een kijker. Wasverzachter bevat dierlijk vet. Hoe is dat mogelijk, en vooral: waarom?

Vet blijkt hét middel om je was lekker zacht te maken. De verslaggevers duiken de wereld in van slachtafval en onbegrijpelijke ingrediëntenlijsten en komen er achter dat deze vettige grondstof niet het enige opmerkelijke is aan de flessen die onze was zacht maakt en naar bloemetjes doet ruiken.

'Keuringsdienst van Waarde', donderdag 11 februari om 20.25 uur op NPO 3.