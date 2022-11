'Keuringsdienst van Waarde' over rookworst

Zodra het weer donker, koud en kil is, wordt hij steevast van stal gehaald: rookworst. Het vleesgeworden 'doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg'.

Doodsimpel en oer-Hollands. Maar nu begint ook de rookworst ingewikkeld te doen. In de supers is er behalve vacuümverpakt ook vers te koop. Koud uit de koeling, soms zelfs zonder zakje. De 'Keuringsdienst van Waarde' wil weten wat ze met vers dan eigenlijk bedoelen. Want rookworst wordt toch gerookt zodat die niet juist meer vers is?

'Keuringsdienst van Waarde', donderdag 3 november om 20.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 3.