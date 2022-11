'Keuringsdienst van Waarde' over oesters

Van alle schelpdieren die we eten wordt er geen één zo gekoesterd als de oester. Standaard tegen meerprijs op het menu. Goed voor goede sier. Of die nou Zeeuwse creuse heet of Zeeuwse platte, Fines de Claire of Gillardeau: met de oester kan je opscheppen.

Maar hoe kan het eigenlijk, dat ze er altijd zijn? Van de mossel is bekend dat je ze enkel eet als de R in de maand is, maar oesters staan altijd op de kaart. De 'Keuringsdienst van Waarde' over hoe de mens ervoor zorgt dat oesters ook buiten het seizoen te bestellen zijn.

'Keuringsdienst van Waarde', donderdag 10 november om 20.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 3.