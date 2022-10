'Keuringsdienst van Waarde' over kweekgarnaal

Ooit zwommen ze enkel en alleen in zee: grote garnalen. Nu worden ze voor consumptie gekweekt in oorden hier ver vandaan.

En over die kweek hoorde de 'Keuringsdienst' een vreemd verhaal. Bij de moeder garnaal zou een oog worden afgeknipt. Dat zou de voortplanting op de één of andere manier stimuleren. Een ogenschijnlijk onwaarschijnlijk gerucht, of toch niet? De 'Keuringsdienst' over hoe de garnalenindustrie op onorthodoxe wijze de geboortecijfers opkrikt.

Keuringsdienst van Waarde op tv

