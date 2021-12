'Keuringsdienst van Waarde' over kip en ei

In een driedelige special onderzoekt de 'Keuringsdienst' van waarde hoe landbouwdieren middels uitgekiende fokprogramma's ingrijpend genetisch worden veranderd om aan de wensen van de mens tegemoet te komen.

De 'Keuringsdienst' laat van drie verschillende dieren zien hoe ver de mens die naar zijn hand heeft kunnen zetten: de kweekkabeljauw, de legkip, en de melkgeit.

In mei leggen alle vogels een ei. Behalve de legkip dan. Die legt het hele jaar door eieren, alsof het eeuwig lente is. Ruim 300 eieren per jaar is de norm voor een beetje moderne kip. Maar hoe kregen we haar zover om zoveel eieren te leggen zonder dat er ooit een kuikentje uit voort komt? De 'Keuringsdienst' is haantje de voorste en ontdekt dat de legkip steeds meer weg heeft van een topatlete.

