'Keuringsdienst van Waarde' over gemodificeerd zetmeel

'Keuringsdienst' ziet wat jij niet ziet en het heet gemodificeerd zetmeel. Zonder dat we het doorhebben staat het bijna dagelijks op ons menu. Verstopt in de kleine lettertjes van allerhande supermarktspul.

Van soepen tot sauzen. Vla tot vegaburgers. En beslag tot biscuit. Terwijl niemand het in zijn keukenkastje heeft staan, blijkt de voedselindustrie verslaafd te zijn aan gemodificeerd zetmeel. Maar wat is het en waarom zit het overal in? Een goed gevulde aflevering van KRO-NCRV’s 'Keuringsdienst van Waarde' over het favoriete vulmiddel van de levensmiddelenindustrie.

'Keuringsdienst van Waarde', donderdag 7 april bij KRO-NCRV om 20.25 uur op NPO 3.