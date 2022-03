'Keuringsdienst van Waarde' over actieve kool

Van tekeningen tot barbecues: met houtskool is de mens al duizenden jaren creatief. De laatste jaren is daar een hele waslijst aan toegevoegd.

Van de drogist tot het schap met sap: het ziet er zwart van de spullen met actieve kool. Er zijn crèmes en tandpasta’s, voedingssupplementen en sap. Goed voor de gezondheid, zeggen ze. Maar hoe werkt dat dan? In KRO-NCRV's 'Keuringsdienst van Waarde' alles over roet in het eten.

