'Keuringsdienst van Waarde' ontrafelt geheim van de kerstkalkoen

Op menig kerstmenu prijkt hij nog altijd: de goudbruin geroosterde en gevulde kalkoen. In deze kerstspecial van KRO-NCRV's 'Keuringsdienst van Waarde' vragen de verslaggevers zich af waar al die kalkoenen rond de feestdagen zo plotseling vandaan komen. Een simpele vraag, bizarre antwoorden.

Komt allen tezamen… en eet kalkoen! Maar waar komen al die uit de kluiten gewassen vogels rond de feestdagen ineens vandaan? Een hele grote vogel, gevuld met van alles en gegaard in de oven. Waarom is juist deze majestueuze verschijning zo vaak de ster van het kerstdiner? 'Keuringsdienst van Waarde' steekt zijn snavel in een wereld waar de sterren ver te zoeken zijn en stuit op bizarre inzichten. Een kerstverhaal over hoe de mens de kalkoen uit de kluiten heeft gefokt.

Over 'Keuringsdienst van Waarde'

'Keuringsdienst van Waarde' is al 40 seizoenen te zien en helpt consumenten om een eerlijke en afgewogen keuze te maken. Verslaggevers Ersin Kiris, Marijn Frank, Sosha Duysker, Stefan Stasse, Maarten Remmers en Pieter Hulst gaan op zoek naar de verhalen achter alledaagse producten en komen tot bijzondere ontdekkingen.

