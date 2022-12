'Keuringsdienst van Waarde' gaat donderdag over laurier

Soepen, sauzen en stoofschotels: ze verdienen pas een krans zodra er laurier in gaat. Warm en houtig, zo omschrijven chefs de smaak. Maar het mag wat kosten. Soms zelfs wel achthonderd euro de kilo.

Hele laurierplanten koop je voor een prikkie. Pluk je rijk. De 'Keuringsdienst' wil weten hoe het kan, dat laurier in een zakje peperduur is. Komt het misschien omdat er op sommigen staat dat de blaadjes met de hand geselecteerd zijn? Een smakelijk verhaal over gouden handjes in de laurierpluk.

'Keuringsdienst van Waarde: Laurier', donderdag 15 december om 20.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 3.