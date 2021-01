'Keuringsdienst van Waarde': Fokspecial De Geit

Foto: © KRO-NCRV 2019

De mens leeft al jaren lang samen met het dier: we drinken haar melk, eten het vlees en gebruiken de vacht voor warmte. Op de traditionele gemengde boerderij leefde de boer met koeien die werden gehouden voor de zuivel en werden gegeten als ze geen melk meer gaven.

De varkens aten het afval en kwamen na een paar jaar zelf ook aan de beurt.

Die tijden zijn veranderd. Sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw zijn de boerderijen enorm gegroeid en zijn de bedrijven gespecialiseerd. Maar de dieren veranderden niet zomaar met ons mee, ze moesten daar een handje bij geholpen worden en dat gebeurde met fokprogramma’s. In drie specials nemen we de fok van verschillende dieren onder de loep.

In deze aflevering kijken we naar de geit. Er valt ons iets op: op verpakkingen geitenkaas zien we geiten mèt en zonder hoorns. Heeft een geit nou hoorns of niet? Op een kinderboerderij, waar zowel gehoornde als hoornloze geiten rondlopen worden we niet veel wijzer. We horen dat geiten worden onthoornd en we mogen dat zien. Geiten worden onthoornd omdat ze elkaar anders kunnen verwonden als ze met elkaar in een stal leven. Toch denkt niet iedereen dat dat noodzakelijk is. We kijken ook bij een boer die haar geiten juist niet onthoornd, omdat geiten met hoornen natuurlijk gedrag kunnen vertonen, wat volgens haar noodzakelijk is voor het welzijn van die beestjes. Tenslotte gaan we op bezoek bij een boerin die bezig is met het fokken van hoornloze geiten.

'Keuringsdienst van Waarde', donderdag 21 januari om 20.25 uur op NPO 3.