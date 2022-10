De mens maakt er maar een smeerboel van. En dus schrobben en boenen we ons elke dag weer suf. Van kleine wasjes tot grote wasjes, de vaat- tot de toiletpot.

En het schitterende is: dat het nu allemaal met een stralend schoon geweten kan. Want de schappen staan er vol mee: schoonmaakmiddelen die ecologisch zeggen te zijn. Groen en zogenaamd geïnspireerd door de natuur. Maar hoe ecologisch zijn al die ecologische middelen eigenlijk? De 'Keuringsdienst van Waarde' over hoe groene schoonmaakmiddelen ons een poets bakken.

'Keuringsdienst van Waarde: Ecologisch schoonmaken', donderdag 13 oktober om 20.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 3.