'Keuringsdienst van Waarde': Corona

Alle maatregelen om het coronavirus te beteugelen hebben ook onbedoeld grote gevolgen. Omdat cafés en restaurants zijn gesloten, blijven veel boeren over met hun groenten en fruit.

We spreken een boer die met een miljoen kilo frietaardappelen over zit. Hij kan ze niet meer kwijt. Tegelijkertijd zijn er grote tekorten in de zorg. Er is veel vraag naar mondkapjes en ontsmettingsmiddelen.

De 'Keuringsdienst' schiet te hulp en maakt ontsmettingsmiddel van de aardappelen van de boer om uit te delen aan hulpverleners. Het is gemakkelijker gezegd dan gedaan, maar gelukkig staan er genoeg mensen klaar om ons hiermee te helpen.

'Keuringsdienst van Waarde', donderdag 30 april om 20.25 uur op NPO 3.