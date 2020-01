'Keuringsdienst van Waarde': Chique Vlees

Foto: © KRO-NCRV 2019

Rundvlees met exotische namen. De ene naam nog chiquer dan de andere naam: Picanha, Bavette, Flat iron steak, Cowboysteak, Tomahawk en Sirloin steak.

Aan een exotische naam hangt natuurlijk een luxueus prijskaartje, maar hoe chique is dat vlees eigenlijk? En waar komen die nieuwe stukken rundvlees vandaan, hoe kan het dat de slagers die over het hoofd hebben gezien tijdens het uitbenen van de koe? 'De Keuringsdienst' wil weten wat voor vlees we in de kuip hebben.

'Keuringsdienst van Waarde', donderdag 9 januari om 20.25 uur op NPO 3.