'Keuringsdienst van Waarde': 1+1

Je kan geen folder meer openslaan en de acties vliegen je om de oren. 2e voor de halve prijs, 2evoor een euro, 50% korting, stapelkorting, probeerprijsje. Maar er is een actie die de kroon spant: 1+1. Koop er een, krijg er een gratis.

Bij sommige producten zelfs het hele jaar door! Hoe kan dit? Hoe kunnen winkels áltijd een shampoo, tandpasta, wasmiddel gratis weggeven? Zijn we op verborgen filantropie gestuit? Is het de winkelier die zo aardig is, of de fabrikant?

Keuringsdienst van Waarde op tv

De kalkoen is een vreemde vogel. Vind je hem in de supermarkt dan is de kans groot dat hij zich voordoet als een ander dier. Zo heb je o.a. kalkoenham, kalkoenbacon of kalkoenpastrami.

